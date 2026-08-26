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FiNE NEWS

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Венгрия признала Россию угрозой национальной безопасности после смены правительства

После смены правительства Венгрия официально признала Россию угрозой для национальной безопасности. Это отражено в документе, подготовленном для венгерской делегации на Генеральной Ассамблее ООН и опубликованном в официальном правительственном вестнике.

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