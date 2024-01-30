Мособлизбирком показал кадры обучения информаторов в Бронницах

РИАМО - 30 янв. В Подмосковье продолжается обучение информаторов. В городе Бронницы будет действовать 37 информаторов, все они являются членами 9 участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
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