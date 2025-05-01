Прогноз погоды в Крыму на четверг. • Симферополь: +21°, пасмурно• Севастополь: +17°, пасмурно• Ялта: +18°, пасмурно• Алушта: +19°, пасмурно• Евпатория: +21°, облачно• Саки: +22°, облачно• Бахчисарай: +22°, пасмурно• Джанкой: +22°, облачно• Судак: +18°, пасмурно• Феодосия: +18°.
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