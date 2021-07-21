Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев

ТопИсторияВоенное делоОни стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев Наш современный кинематограф, снимая фильмы на тему ВОВ, усиленно культивирует образ мразоты НКВДэшника.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнатолийКак-то пришлось слушать одного такого критиканта. Который с пеной на губах крыл НКВДэшников. Дескать все голодали, а они белый хлеб с колбасой ели и прочую чушь гнал критик. А я смотрел на него и думал. Ведь твои родители во время ВОВ в хлебном городе Ташкенте обитали. Как и многие другие деятели культуры . Детки которых или внуки ставят фильмы сейчас про кровавое, садистское, тупое, трусливое НКВД. Действительно, как только НКВДэшник в кино, так садист тупой. И обязательно в тылу терзает невинных людей. Смотришь- кто режиссёр. Как правило - потомок ташкентских "страдальцев". Может надо запретить ставить фильмы о ВОВ третьему и последующим поколениям этих "страдальцев" вообще? И о НКВД в частности. Ведь комиссариат всё-таки довольно закрытый был. Чухню о нём могут нести самую гнусную. Вопреки действительности.Комментировать
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