Недавно в Москве был задержан по подозрению в мошенничестве известный блогер, предприниматель, коуч и по совместительству инфоцыган Аяз Шабутдинов.
Так вперед – за инфоцыганской звездой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Спасибо за статью. С автором абсолютно согласна. Но есть нюанс - курсы Шабутдинова за 5 млн рублей для тех, у кого мало уверенности в себе. А у этих неуверенных есть такие деньги, откуда? Значит как-то эти ущербные их заработали? Ну тогда получается, что не такие уж они и неуверенные. У меня и 5 тысяч нет, чтоб на ветер выкинуть, а тут...
Ответить
1 д.
Юрий Пережогин
В эти ловушки (интернетные "напёрстки") попадают только глупцы и лохи. Здравомыслящий человек никогда на такое не "клюнет", понимая, что всё предлагаемое за деньги - есть истинный обман. Будь то любые знания, учения и многое другое. Короче, там где деньги (нажива), там же пребывает лукавая нечисть.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии