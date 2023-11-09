Так вперед – за инфоцыганской звездой

ВераВерная

Спасибо за статью. С автором абсолютно согласна. Но есть нюанс - курсы Шабутдинова за 5 млн рублей для тех, у кого мало уверенности в себе. А у этих неуверенных есть такие деньги, откуда? Значит как-то эти ущербные их заработали? Ну тогда получается, что не такие уж они и неуверенные. У меня и 5 тысяч нет, чтоб на ветер выкинуть, а тут...