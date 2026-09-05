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Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России

Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России

Президент РФ Владимир Путин отметил важный вклад Москвы в достижение технологического суверенитета России.

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