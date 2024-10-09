Иньеста завершил карьеру, матч России и «неофициальной» сборной Пакистана, Шестеркин отклонил предложение на 88 млн долларов, сын Кадырова требует от чеченцев не драться в поп-MMA и другие новости

1. Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры. Дань уважения великому футболисту отдали Месси, «Реал», «Атлетико» и другие.
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