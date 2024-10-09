Иньеста завершил карьеру, матч России и «неофициальной» сборной Пакистана, Шестеркин отклонил предложение на 88 млн долларов, сын Кадырова требует от чеченцев не драться в поп-MMA и другие новости

Лена Мисько

"Если бы рана кровоточила, я бы умер. Да, сердце болит, но раны нет" - Валерий Карпин о матче Россия - Украина В этот день 25 лет назад он забил гол, который на несколько минут сделал нас счастливыми. Так нужен был этот гол и так не верилось, что мяч попал в сетку после его удара со штрафного. Это же Карпин забивал победные голы в том отборе - и Франции в Париже, и Исландии в Москве, и Украине... Да, победным тот, третий, гол не стал. Оттого до сих пор болит сердце...