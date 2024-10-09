Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    "Если бы рана кровоточила, я бы умер. Да, сердце болит, но раны нет" - Валерий Карпин о матче Россия - Украина В это...Иньеста завершил ...
  • Лена Мисько
    кстати Шовковский после той игры в Лужниках ляпнул, что он такой бы не пропустил, а потом была игра со СловениейИньеста завершил ...
  • Лена Мисько
    Украина потом получила от словенцев решающий гол со своей половины поля и, полагаю, пережила в ноябре 99-го то же, чт...Иньеста завершил ...

Иньеста завершил карьеру, матч России и «неофициальной» сборной Пакистана, Шестеркин отклонил предложение на 88 млн долларов, сын Кадырова требует от чеченцев не драться в поп-MMA и другие новости

Иньеста завершил карьеру, матч России и «неофициальной» сборной Пакистана, Шестеркин отклонил предложение на 88 млн долларов, сын Кадырова требует от чеченцев не драться в поп-MMA и другие новости

1. Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры. Дань уважения великому футболисту отдали Месси, «Реал», «Атлетико» и другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Украина потом получила от словенцев решающий гол со своей половины поля и, полагаю, пережила в ноябре 99-го то же, что мы - в октябре
Ответить
3 час.
Лена Мисько
кстати Шовковский после той игры в Лужниках ляпнул, что он такой бы не пропустил, а потом была игра со Словенией
Ответить
3 час.
Лена Мисько
&quot;Если бы рана кровоточила, я бы умер. Да, сердце болит, но раны нет&quot; - Валерий Карпин о матче Россия - Украина В этот день 25 лет назад он забил гол, который на несколько минут сделал нас счастливыми. Так нужен был этот гол и так не верилось, что мяч попал в сетку после его удара со штрафного. Это же Карпин забивал победные голы в том отборе - и Франции в Париже, и Исландии в Москве, и Украине... Да, победным тот, третий, гол не стал. Оттого до сих пор болит сердце...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх