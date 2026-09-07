Митрополит Тихон призвал родителей быть терпимее

С началом учебного года уровень стресса у родителей школьников заметно вырос. Митрополит Орловский и Болховский Тихон рассказал, как не раздражаться, если у ребенка в школе что-то не получается.
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