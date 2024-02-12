Хоккеист Филатов: Овечкин побьет рекорд Гретцки, это вопрос времени

Бывший форвард молодежной сборной России Никита Филатов назвал вопросом времени погоню российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за легендарным канадцем Уэйном Грецтки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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