Минобороны представило новых героев спецоперации

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне проведения СВО. Ефрейтор Александр Арсентьев выполнял визуальный контроль воздушной обстановки в зоне расположения своего подразделения и первым увидел БПЛА, приближающийся к позициям наших подразделений.
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