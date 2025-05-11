Минобороны представило новых героев спецоперации

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне проведения СВО. Ефрейтор Александр Арсентьев выполнял визуальный контроль воздушной обстановки в зоне расположения своего подразделения и первым увидел БПЛА, приближающийся к позициям наших подразделений.