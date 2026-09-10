Расчет гаубицы М-46 ликвидировал опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ

Армия России нанесла новые удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области, в том числе, в Кривом Роге и в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.
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