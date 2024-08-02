Зачем он это делает? Депутат Семигин подал в суд на создателя школы операторов FPV-дронов

Татьянка Яцук Как эту гнусную сволоту-Семигина ещё не выышвырнули с волчьм билетом из Госдумы???...Это же вражья морда, откровенный вражина, склочник и кляузник, любитель кишлачных незаменимых! Почему этой гадине позволено третировать людей, помогающих нашим бойцам- неужели никто не видит его гнилой вражьей сути- у него же всё на морде написано!!!!!

Natalija Osminina Если только заслуженная "награда" не найдет "героя" независмо от места жительства))