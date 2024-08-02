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Зачем он это делает? Депутат Семигин подал в суд на создателя школы операторов FPV-дронов

Зачем он это делает? Депутат Семигин подал в суд на создателя школы операторов FPV-дронов

Фото: Gennadii Khameliyanin/Globallookpress Депутат Госдумы Семигин подал в суд на создателя школы операторов FPV-дронов Александра Картавых.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Как эту гнусную сволоту-Семигина ещё не выышвырнули с волчьм билетом из Госдумы???...Это же вражья морда, откровенный вражина, склочник и кляузник, любитель кишлачных незаменимых! Почему этой гадине позволено третировать людей, помогающих нашим бойцам- неужели никто не видит его гнилой вражьей сути- у него же всё на морде написано!!!!!
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27 мин.
Natalija Osminina
Если только заслуженная  &quot;награда&quot; не найдет &quot;героя&quot; независмо от места жительства))
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21 мин.
Natalija Osminina
Таких так без счета. Посмотрите, как они блокировали все законы о мигрантах. Да и сейчас - хотя бы кое-как кое-что продавили. Это же враги народа- лоббисты Исламистского клана, который уже нацелился уничтожать русских и Русский мир..
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19 мин.

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