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Царьград

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Месси спас "Интер Майами" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

Месси спас "Интер Майами" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

В матче MLS в Майами "Интер Майами" и "Нэшвилл" сыграли вничью 2:2. Лионель Месси забил на 62-й минуте, а Сэм Сарридж оформил дубль для гостей.

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