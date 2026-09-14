Песков: военные РФ выполняют задачи по всей территории Украины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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