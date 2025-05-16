В Стамбуле начались переговоры России и Украины: что известно к этой минуте

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. В Стамбуле стартовали переговоры между делегациями России и Украины. С приветственным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который подчеркнул, что стороны должны самостоятельно решить, какой путь выбрать: к миру или к дальнейшим разрушениям.