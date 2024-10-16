В техникумы Севастополя решили вернуть военно-спортивную игру «Зарница»

Учащиеся Севастопольского архитектурно-строительного техникума сегодня демонстрировали свои физические и интеллектуальные способности - отвечали на вопросы, посвященные истории Севастополя, пели песни военных лет, проходили эстафету.
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