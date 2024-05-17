Парад поездов в честь 89-летия метро Москвы пройдет на БКЛ — Собянин

18 и 19 мая на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пройдет парад поездов Девять составов разных эпох, в том числе поезда «Номерной», Еж-3, «Русич», «Москва» и «Москва-2024», будут курсировать в выходные по БКЛ.