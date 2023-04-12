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«Токсичная валюта». Экономист объяснил бессмысленность доллара для россиян

«Токсичная валюта». Экономист объяснил бессмысленность доллара для россиян

Снижение притока долларов и евро в РФ и уменьшение объема торгов по ним сделало почти бессмысленной роль этих «токсичных валют» в отечественной финансовой системе: теперь за 100 рублей в России можно купить больше товаров, чем за один доллар в США.

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