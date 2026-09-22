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Тульские новости

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Водитель автобуса обвиняется в тяжком вреде здоровью в Киреевском районе

Водитель автобуса обвиняется в тяжком вреде здоровью в Киреевском районе

Авария произошла на трассе М-4 из-за невнимательности водителя, который не снизил скорость, автобус опрокинулся на пункт взимания платы, 48-летний пассажир получил тяжкие травмы.

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