Редко кому удается увидеть "пирамиды" Китая, давайте взглянем поближе. Кем были строители древних мегалитов?Могила генерала - древняя корейская пирамида, также известная как Пирамида Востока периода Когурё.
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