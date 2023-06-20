Резкое ухудшение погоды в Приморье прогнозируют синоптики - названы даты

Резкое ухудшение погоды в Приморье прогнозируют синоптики. Циклон, который выйдет с Кореи на Японское море и будет смещаться вдоль побережья региона, значительно усугубит погодную ситуацию во второй половине недели.
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