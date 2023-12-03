В Еврейской автономной области состоялся телемост между участниками СВО и их семьями

С помощью современных средств защищенной видео-конференц-связи офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту, смогли в режиме реального времени пообщаться со своими родными несмотря на то, что их разделяют тысячи километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии