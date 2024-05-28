Врач дала советы аллергикам в тополиную метель

В начале лета многие города России окутывает белый пушистый покров из тополиного пуха. Это явление, которое часто называют тополиной метелью, представляет собой не только впечатляющее зрелище, но и серьезное испытание для людей, страдающих аллергией.
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