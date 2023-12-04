Победителями демодня молодежных акселераторов стали сразу два участника

Быть предпринимателем - это огромнейший труд и большая ответственность, отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, комментируя итоги демодня молодежных акселераторов, победителями которого стали сразу два участника.
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