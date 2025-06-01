Трамп ускорил утечку мозгов из США — тысячи китайских ученых сбежали на родину в КНР

Высококвалифицированные специалисты покидают американские НИИ Дмитрий Капустин На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Consolidated News Photos / Global Look Press) Миграционные реформы Дональда Трампа (в частности, запрет Гарварду на обучение студентов-иностранцев) ускорил «утечку мозгов» из США в Китай.
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