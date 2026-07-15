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Овечкин, Сергачев и Яковлев провели тренировку для детей в «Лужниках»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел тренировку с детьми в олимпийском спортивном комплексе «Лужники» в среду.

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