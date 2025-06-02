Солдаты расстреляли десятки пытавшихся получить продовольственную помощь людей

По словам очевидцев, более 30 палестинцев были убиты израильским огнем в воскресенье, когда они направлялись за продуктами в пункт распределения гуманитарной помощи, созданный поддерживаемым Израилем фондом в Газе, а больница Красного Креста подтвердила, что там лечат многих раненых.