Солдаты расстреляли десятки пытавшихся получить продовольственную помощь людей

По словам очевидцев, более 30 палестинцев были убиты израильским огнем в воскресенье, когда они направлялись за продуктами в пункт распределения гуманитарной помощи, созданный поддерживаемым Израилем фондом в Газе, а больница Красного Креста подтвердила, что там лечат многих раненых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии