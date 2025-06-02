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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Солдаты расстреляли десятки пытавшихся получить продовольственную помощь людей

По словам очевидцев, более 30 палестинцев были убиты израильским огнем в воскресенье, когда они направлялись за продуктами в пункт распределения гуманитарной помощи, созданный поддерживаемым Израилем фондом в Газе, а больница Красного Креста подтвердила, что там лечат многих раненых.

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