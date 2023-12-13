Экс-глава BP Луни лишился бонусов и пенсии за ложь совету директоров

По данным агентства Bloomberg, экс-гендиректора нефтегазовой компании BP Бернарда Луни лишили пенсионных и бонусных выплат в размере порядка 40 миллионов долларов из-за того, что он не поделился информацией о своих личных отношениях с коллегами.
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