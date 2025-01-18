Израильский правый политик получил гарантии «постепенного захвата» Газы

Ультраправая израильская партия Религиозный сионизм останется в правительстве, несмотря на то, что выступила против соглашения о прекращении огня с ХАМАС, заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, 18 января пишет Jerusalem Post.
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