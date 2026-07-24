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Царьград

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Евгений Поддубный заявил о контроле реализации каждой строчки программы

Евгений Поддубный заявил о контроле реализации каждой строчки программы

Евгений Поддубный, член генсовета "Единой России", на встрече с ветеранами СВО в Одинцове сообщил, что партия будет отчитываться о реализации каждый пункт новой народной программы, уделяя особое внимание поддержке ветеранов и их семей.

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