330 лет Военно‑Морскому Флоту России. С ДНЁМ ВМФ!

Владимир Путин, Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации:"Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы.