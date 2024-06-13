В домах на трех улицах Калуги погаснет свет

13 июня с 9:00 до 12:00 будет отключено электричество в домах на трех улицах Калуги, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба13 июня будет отключено электричество в домах на трех улицах Калуги, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.