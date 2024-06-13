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Калужские новости

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В домах на трех улицах Калуги погаснет свет

В домах на трех улицах Калуги погаснет свет

13 июня с 9:00 до 12:00 будет отключено электричество в домах на трех улицах Калуги, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба13 июня будет отключено электричество в домах на трех улицах Калуги, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

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