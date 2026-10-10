Зачем Сталин приказал скопировать американскую «летающую крепость»

Летом 1944 года война на Тихом океане была в разгаре. B-29 «Суперфортресс» 20-й воздушной армии США поднимались с баз в Китае и на Марианских островах и наносили удары по территории Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым