В Петербурге обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина отправились на СВО

Обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина под видом манго в Санкт-Петербурге отправлены на службу в рамках специальной военной операции, в связи с чем производство по делу приостановлено из-за заключения ими контракта с Министерством обороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.