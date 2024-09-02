📚У крымских школьников появилось несколько новых предметов «Прежде всего появилось два новых предмета: «Труд и технологии» и «Основы безопасности и защиты Родины».
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📚У крымских школьников появилось несколько новых предметов «Прежде всего появилось два новых предмета: «Труд и технологии» и «Основы безопасности и защиты Родины».