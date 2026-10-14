Росстат подсчитал: сколько кг говядины купят россияне в июле 2026

Журналисты оценили доступность говядины в 85 регионах России, рассчитав "мясной индекс". Лидером стал Ненецкий автономный округ с показателем 315,5 кг на среднюю зарплату.
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