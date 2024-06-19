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Каменский о Бобровском: «Будет основным претендентом на «Конн Смайт Трофи», если «Флорида» победит. Но американские хоккейные политики могут отдать приз Макдэвиду»

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Эдмонтону» (3:5). Клуб из Санрайса ведет в серии со счетом 3-2.

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