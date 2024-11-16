Иран намерен взыскать с США триллион долларов ущерба за санкции

Власти Ирана потребовали от США выплатить $1 трлн ущерба за введенные против страны санкции. Такую позицию Тегерана озвучил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Шамхани.
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