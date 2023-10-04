Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ

На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.
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