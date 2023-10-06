Названа самая продаваемая модель Suzuki в истории. Это не Vitara и не Jimny

Suzuki, производитель автомобилей и мотоциклов со штаб-квартирой в Сидзуоке, Япония, достиг важной вехи, достигнув к концу августа 2023 года совокупного объема продаж автомобилей по всему миру в 80 миллионов единиц.
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