ТОТО. Чемпионат Европы по футболу.

Будем играть? Если честно, я не очень хотела. немного устала от таблиц… ставок и кфф, но подумала, что скучно будет.
Популярные статьи
- 109 лет назад сборная России впервые сыграла в футбол с Финляндией.
- Россия победила Финляндию, «Реал» расстается с Рамосом, Италия в плей-офф Евро, Ла Лига на Okko, календарь АПЛ и другие новости утра!
- Чудо-гол Шика с центра поля, фиаско Польши и Крыховяка, нули Испании и Швеции, конфликт Бузовой и Губерниева, Криш против колы и другие новости
Свежие комментарии