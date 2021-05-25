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ТОТО. Чемпионат Европы по футболу.

ТОТО. Чемпионат Европы по футболу.

Будем играть? Если честно, я не очень хотела. немного устала от таблиц… ставок и кфф, но подумала, что скучно будет.

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Лена Мисько
Так как ЧЕ начинается 11 июня, предлагаю не затягивать с решением данного вопроса :) Игру начнем 1 июня, а 10 июня в 23:00 все участники игры должны будут формы заполнить и отправить 11 июня мы их опубликуем!
Алевтина Трофимова
А банк победителя создать? Рублей по 500 сброситься?)))
Лена Мисько
ну нет)))
сергей озеров
а может все таки разделить опросы на этапы-1.предварительные( победители групп) 2.победители в1/8, 3 победители 1/4.А вот полуфиналы и финал можно объединить в один этап. Форма та же,как ты придумала,только рассылка с задержкой,хотя,нет- это утомительно,это то о чем ты говоришь.Давай играть,как решила. С табличками тебе проще подводить итог,раз заполнили и отправили,ты собрала,оценила,сообщила результаты. Такой интересный экспресс получается на ЧЕ.
Лена Мисько
ага... небольшой экспресс ;) любые варианты возможны... я предложила тот, который смогу организовать и провести при других вариантах - могу не справиться ))
сергей озеров
Я это понял,прикинув,как это организовать...слишком трудоемко и,что важно,я не смог бы тебе помочь,уж слишком необычное для меня это дело,навыка никакого,да и со временем,как бы у меня его,свободного,-много,но бывают моменты,когда и в интернет нет возможности зайти,как бы странно это не звучало,а смартфон в этом вопросе- не помощь.Твой вариант идеальный по объему загрузки и экономии времени.Играем в экспресс ЧЕ! )
Алевтина Трофимова
Лена!! Вот ты неугомонная авантюристка )))
Лена Мисько
это же такой лайтовый вариант такие таблицы как на Евро2016 я уже точно не потяну, при обычном ТОТО результаты подводить каждый день - тоже... а здесь немного азарта и адреналина добавить )))
Максим Комаров
С учетом состава групп, данный турнир может выйти непредсказуемым и принести сенсационные результаты. Особенно, на стадии матчей в группах. Конечно, есть безусловный фаворит - Франция, но сложно считать кого-то заведомым аутсайдером. Поэтому, предлагаемый формат - угадайка. Данных хоть для какой-то диванной аналитики пока нет вовсе. Кроме, опять же, кажущейся очевидности грядущей Победы Франции. На мой взгляд, интереснее было бы играть по обычной схеме. Учитывая текущую форму команд и турнирную интригу. Ну и лично я испытываю неприязнь ко всякого рода таблицам. Прошу не воспринимать моё высказывание, как критику идеи. Сам по себе проект продуман и обоснован.
Лена Мисько
Мне в личку задают один и тот же вопрос ;)) Жалко, что вы на сайте не пишите Отвечу тут, всем сразу: в этот раз нет никаких экселевских таблиц (даже по screenshot видно!), которые надо сохранить у себя на компе, заполнить и выслать мне Это простая форма - опрос: вопросы и варианты ответов, надо всего лишь поставить «галочку» напротив вашего варианта ответа на групповом этапе В плей-офф, соответственно, вписать название команды буковками ;)
Лена Мисько
Можно обойтись без этой формы: Написать в комментариях 1. 6 команд, которые займут первые места в своих группах 2. 16 команд, которые сыграют в 1/8 3. Победителя, второе место и двух полуфиналистов. Именно в таком порядке *** Так же, можно, как предложил Сергей, сначала сделать ставки на 1 и 2 пункт (до 23:00 10 июня), а ставки на 3 пункт сделать после завершения группового турнира (до 18:00 26 июня), но мне кажется выбрать 4 команды из 16 гораздо проще )))
Лена Мисько
В обновлённом рейтинге ФИФА бросается в глаза, что в нашей группе сразу две команды из топ-10. Будет «весело». Надеюсь, никто не думает, что Дания - это колхоз, который мы должны обыгрывать.
Лена Мисько
Уважаемые мои игроки! Из ваших сообщений я поняла, что «угадайка» вам не понравилась, играть в ТОТО на групповой стадии – я не потяну, а просто на «точный счет» в каждом матче нудно/скучно и неинтересно Спасибо, что вы меня поняли, и пожалели ;)) **** Тогда начнем нашу игру с 1/8? Вариант как в ТОТО ЧР, или как ТОТО на Кубок, без ставок – выбирать вам! К 22 июню жду ваших предложений))) * P.S. так как я-то в «угадайку» играю с коллегами, то вечером размещу тут свой вариант прогноза 1. Кто выйдет из группы (с разбивкой по местам) 2. Пары 1/8, ух и намучилась я с «третьими» 3. Пары ¼ 4. Полуфинал 5. Финал 6. Чемпион
сергей озеров
Я начинаю с группового этапа. Группа А-1.Турция 2.Швейцария 3.Италия Группа В-1. Дания 2.Бельгия.3.Россия Группа С-1.Украина 2.Австрия.3.Голландия Группа D-1.Англия.2.Хорватия 3.Шотландичя Группа Е-1.Испания 2.Польша 3.Швеция Группа F-1.Германия 2.Франция 3.Португалия
Лена Мисько
что начинаешь?
сергей озеров
Как что? Расписал места команд после "групповухи"
Лена Мисько
мы же не играем ... ты просто так мне сообщаешь свой прогноз? ) ок вечером сравню с моим
сергей озеров
ну да,в поддержку тебе)
Лена Мисько
если уж решил составить мне компанию, то не халтурь... иди до конца, до финала посиди на сеткой помучайся... а то выбрал самое простое - какая это поддержка?
сергей озеров
помучаюсь и напишу,а обязательно сегодня?
Лена Мисько
нет конечно как сделаешь, так и размещай
сергей озеров
ок!
Лена Мисько
как и обещала, делюсь своим прогнозом ;) *** Группа А: 1. Италия 2. Швейцария 3. Турция - выходит Группа В: 1. Бельгия 2. Дания 3. Россия - выходит Группа С: 1. Нидерланды 2. Австрия 3. Украина - выходит Группа D: 1. Англия. 2. Хорватия 3. Чехия Группа Е: 1. Испания 2. Польша 3. Словакия Группа F: 1. Франция 2. Германия 3. Португалия - выходит
Лена Мисько
счета в матчах 1/8; ¼; ½ - я в этой сетке не проставляла но позже внесу, наверное ;)
сергей озеров
я всех нарисовал с 1/8 до финала и результаты проставил.В финале у меня Германия Англия,счет 3:2 в пользу англичан.
Лена Мисько
а кто у тебя французов выбьет? дай хоть твой рисунок посмотреть )
сергей озеров
У меня в 1/8 Англия с Францией играют,3:2 в пользу англичан,как в финале.)
Лена Мисько
круто ... думаю болельщики сборной Англии с тобой согласятся )))
сергей озеров
да уж точно,спорить не будут.)))
Алевтина Трофимова
У вас получились абсолютно разные турниры
Лена Мисько
вариантов сетки на самом деле много... про "третьих" - там вообще темный лес... кто-то из топов может облажаться и выйти не с намеченного места, кто-то может специально мутить, чтобы выйти со второго. Это сильно поменяет все расклады на финал. Так что в теории у всех нас есть шанс выиграть
Алевтина Трофимова
вне конкурса A - Турция, B - Бельгия, C - Нидерланды, D - Англия, E - Испания,F - Франция, Полуфиналисты Бельгия - Франция, Испания - Германия, Финал (Франция - Испания) Чемпион Франция

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