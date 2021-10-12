smi.today

1 644 подписчика

В Санкт-Петербурге откроется Третий Евразийский женский форум

В Санкт-Петербурге откроется Третий Евразийский женский форум

В Санкт-Петербурге пройдёт Третий Евразийский женский форум, сообщает агентство ТАСС. На нём будет обсуждаться особая миссия женщины в условиях современной реальности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх