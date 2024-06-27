На Арабатской стрелке началось строительство нового города и дороги в Крым

На Арабатской стрелке дан старт масштабному проекту – строительству нового города, который станет домом для 30 тысяч жителей и важным транспортным узлом на пути новой дороги, соединяющей Херсонскую область с Феодосией.
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