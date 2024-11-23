Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили актуальные события на Украине и на Ближнем Востоке.
Байден и Макрон поговорили об Украине после испытания ракеты «Орешник»
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Макрон – самый тупой политик из всех мировых политиков… !!! Макрон – ведёт себя как умственно-недоразвитый двухлетний ребёнок-даун... Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности..... ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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