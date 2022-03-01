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Завершено расследование уголовного дела об убийстве малолетней Насти Муравьевой в Тюмени

Завершено расследование уголовного дела об убийстве малолетней Насти Муравьевой в Тюмени

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению Виталия Бережного в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой (пп.

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