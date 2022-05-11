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СВО или почему не зачистили 5 колонну в России

СВО или почему не зачистили 5 колонну в России

Имперский Стяг Чтобы победить необходимо сплотить общество вокруг идеи и лидера, который ведёт общество к реализации этой идеи Следовательно, надо создать ситуацию в стране, которая бы была направлена на сплочение и солидарность населения страны.

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