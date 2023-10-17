Геймерское кресло оборудовали системой охлаждения. С подсветкой вентилятора

Американская компания Cougar представила геймерское кресло NxSys Aero с мощным 200-миллиметровым вентилятором и светодиодной подсветкойГеймерское кресло NxSys Aero получило систему охлаждения — в спинку встроен вентилятор диаметром 20 см, который, как утверждает производитель, способен держать тело в приятной прохладе даже в самых напряженных ситуациях.
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