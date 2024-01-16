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Премию правительства России получило «Наше Радио», в эфире которого до сих пор звучат иноагенты

Премию правительства России получило «Наше Радио», в эфире которого до сих пор звучат иноагенты

Юрий Кот     Новости с культурного фронта: премию правительства России в области средств массовой информации получили программный директор программного отдела «Нашего радио» и его начальник – председатель совета директоров «Мультимедиа Холдинг».

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