Бастрыкин взял на контроль дело о затопленной квартире в Новосибирске

В январе 2024 года в доме, где проживает сибирячка с двумя детьми, произошла коммунальная авария. Квартиру затопило – рухнули потолочные перекрытия, были испорчены проводка, электрооборудование, пострадало имущество.
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