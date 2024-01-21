Бастрыкин взял на контроль дело о затопленной квартире в Новосибирске

Если в одном районе, так может подрыв чего-то в магистрали, а оттель гидро удар и порывы?

Игорь Г

У нас что Бастрыкин в каждой бочке затычка? Почему на местах люди облачённые властью не работают? Может пора 37-й год вспомнить, хватит дармоедов кормить.