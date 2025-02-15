Лидер ХДС/ХСС Мерц: любые переговоры по Украине должны проходить с участием ЕС

Любые переговоры по Украине должны проходить с участием ЕС и самой Украины. Об этом заявил лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза и Христианского социалистического союза Фридрих Мерц, передает Reuters.
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